朗天峰加推120伙　周三招標10伙頂層特色戶、周四再價單賣123伙

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰在3月1日次輪推售121伙。合共售出116伙。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，由於向隅者眾，為應市場需要，加推第5號價單，120個單位應市。與此同時，發展商同時上載銷售安排第3號，並首次推出全部10伙頂層特色單位，以招標形式發售，頂層特色單位每戶均設私家平台及樓梯直達天台，層與層之間高度更達3.65米起。首度招標之單位將於下週三（3月5日）進行銷售；而第5號價單內之單位，涉及123伙，則定於下週四（3月6日) 起進行新一輪銷售。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，5號價單，涵蓋120個優質單位，涉及多元化戶型，包括37個一房連開放式廚房單位、62個兩房連開放式廚房單位、19個兩房單位，以及2個兩房連開放式廚房平台特色戶。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，5號價單單位實用面積由285至446平方呎。以最高折扣率及現金回贈計算，該批單位扣減所有折扣及現金回贈後實用面積呎價由10,869至15,000元；折實價328.01萬至642.46萬元。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。

元朗朗天峰。（黃祐樺攝）