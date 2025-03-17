驗樓|何文田瑜一獲評93分 康Sir讚設計做工質素好 廚房配置高水準

位於港鐵何文田站上蓋、由華懋集團及港鐵（0066）合作發展的住宅項目瑜一（IN ONE）近日陸續通知業主收樓。記者偕同資深驗樓師陳智康（康Sir）前往驗收第IA座一個中高層D單位，實用面積996平方呎，屬三房一套單位。經康Sir仔細驗收後，發現單位整體質素良好，石材、地板及油漆的做工不俗，主要失分位在外牆及室內清潔，故獲得總評分93分。



瑜一位於何文田忠孝街1號，分三期發售，一共提供844個單位，實用面積由311至1,615平方呎，涵蓋一房至四房連儲物室戶型。屋苑內有住客會所The Retreat和兒童專屬會所，在平台亦設有毛孩天地，兼顧到不同住戶需要。



瑜一位於何文田忠孝街1號，單位總數為844伙。

客廳間隔實用 露台開揚外望維港景

今次驗收的單位屬第IA期，客廳和睡房同樣向南，望維港海景。客廳屬長形開則，長逾7.2米，間隔寬敞實用；再加上外連露台，配合落地玻璃窗，採光度充足，維港景緻一覽無遺。康Sir測試了趟門開關，表示關上時的輕微膠邊磨擦聲實屬正常，業主無需擔心。

客廳屬長形開則，長逾7.2米，間隔寬敞實用；再加上外連露台，配合落地玻璃窗，採光充足。

睡房同樣向南，望維港海景。

梗廚枱面夠寬廣 國際級廚具俱全

單位屬梗廚設計，經康Sir驗收後稱讚廚房空間寬敞，工作枱面充裕，方便備餐煮食。而且交樓標準已配備一系列國際級品牌廚櫃及廚具，如Miele明火煮食爐、電磁爐、蒸爐、焗爐，另外更有酒櫃等，相信可以滿足煮飯家庭需要。

康Sir讚廚房空間寬敞，工作枱面充裕，方便備餐煮食。

入伙已配備一系列國際級品牌廚櫃及廚具，如Miele明火煮食爐、電磁爐、蒸爐、焗爐，另外更有酒櫃。

明廁重視整體優雅設計 需考慮後續維修

洗手間方面，客廁和主人房浴室同樣為明廁，採用乾濕分離設計，住戶沖涼時也不怕會弄濕外面位置。另外，康Sir亦留意到座廁上安裝了櫃台石，「個櫃台石望落其實係好靚，但當要維修座廁時就比較麻煩，必須將櫃台石拆除，先可以維修水箱。」不過整體而言，洗手間的設計不錯。主人房浴室更分設淋浴區及浸浴區，讓住戶在家亦能享受到星級酒店的體驗。

客廁和主人房浴室同樣為明廁，採用乾濕分離設計。

康Sir：「個櫃台石望落其實係好靚，但當要維修座廁時就比較麻煩，必須將櫃台石拆除，先可以維修水箱。」

牆身、石材、地板手工優良

至於睡房，康Sir就指出隔音玻璃窗的中間夾層膠片內有污漬，無法從外面清潔，建議發展商在交樓前先拆除膠片進行清潔。另外，主人房內設的維修窗並未安裝鎖柄，業主如欲打開窗進行維修，需自行安裝鎖柄。發展商回應指，業主收樓時會附上一對鎖柄予裝設維修窗的單位，因此不構成問題。

整體來說，康Sir表示單位的窗台石材打磨細緻，全屋地板鋪設順滑，牆身油漆亦平整，無甚崩缺痕跡，做工值得一讚。單位最後獲得93分，屬卓越交樓質素。

交通連接港九新界 黃金地段名校雲集

交通方面，由於屬市區港鐵站上蓋項目，屋苑更設有升降機直達港鐵何文田站入閘大堂，大概走十步就可以拍卡入閘。作為觀塘綫及屯馬綫的交匯處，何文田站享有雙綫接駁優勢，只需三站便可到達金鐘站和尖沙咀站，迅速連接港九商業區，去西九龍站也僅約10分鐘車程，往來新界亦非常便捷。

屋苑亦設有升降機直達入閘大堂，大概走十步就可以拍卡入閘。

對於重視子女教育的家長而言，瑜一所屬的校網堪稱名校雲集的黃金地段。住宅項目位於34區小學及九龍城區中學的核心名校網，包括協恩中學附屬小學、陳瑞祺（喇沙）小學、拔萃男書院及喇沙書院等，皆為家長爭相追捧的頂尖學府。此外，區內還有多所國際級幼稚園，如國際英文幼稚園及維多利亞（何文田）國際幼兒園，為孩子提供一條由幼兒教育至大學的優質升學道路。