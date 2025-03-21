華懋WHITESAND COVE示位曝光　靈感來自白沙灣、紅樹林自然生態區

華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE今日（20日）首度開放現樓示範單位，單位為第5座5樓A室，實用面積1,652平方呎，屬四房四套房間隔，一層一戶設有專屬電梯連接大堂及車庫層。



示範單位的設計主題為「Serene Retreat」，靈感源自白沙灣及紅樹林自然生態區，設計師悉心將單位與周邊自然環境融和。客飯廳接連50平方呎「觀景大露台」，可望白沙灣景致，及遠眺私人遊艇會。

↓↓WHITESAND COVE第5座5樓A單位 ↓↓

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特大流綫型梳化、絲絨地毯

項目採用自然曲線的建築特色，客廳擺放特大的流綫型梳化及絲絨地毯。飯廳設計可擺放8人大理石方桌，配以銀色吊燈。旁邊的掛牆櫃展示了特色花藝和工藝餐具。

至於，單位房間均為套房設計，臨海主人套房和書房與客廳同向，望白沙灣及紅樹林自然景。另外兩間套房分別以灰色、粉綠色及粉紅色為主色調。廚房設有寬敞U型工作枱，備餐及收納空間充足，更配備一系列廚具。

↓↓WHITESAND COVE第5座5樓A單位 ↓↓

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會所設無邊際泳池、按摩池、健身室、宴會廳

項目設會所「CLUB NATURE」，共會所及園林同樣融入自然元素。另有無邊際泳池、按摩池、健身室，以及宴會廳。