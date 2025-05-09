地政總署收回洪水橋20.7萬呎私人土地　包括新地橋頭圍地皮

地政總署昨日（8日）根據《收回土地條例》（第124章）第4條，為洪水橋╱厦村新發展區第二期發展張貼第三批收回土地公告，收回18幅私人土地，總面積約206,673平方呎。據了解，當中涉及新地（0016）的地皮。



這次收回的18幅私人土地，包括早前公開接受原址換地申請但最終未有接獲申請的部分用地，以及一宗因申請被視為撤回而未能完成原址換地所涉及的用地。有關土地需收回以讓政府進行工程。

上述18幅私人土地將於公告張貼後三個月（即2025年8月9日）復歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

橋頭圍地皮被收回料獲賠1.7億 新地擁旁邊地皮

其中一幅私人土地為第17A區地皮，相關地皮位於新地（0016）天水圍橋頭圍商業項目旁邊。地皮佔地約16萬平方呎，作商業用途，可建樓面約128萬平方呎。以新界新發展區的農地收地價每呎1,032元計，預計業權人可獲賠償大約1.7億元。

事實上，新地在2021年已就旁邊的橋頭圍商業項目，完成補地價手續，涉及補價金額19.74億元。地皮位於洪天路與屏廈路交界，鄰近西鐵天水圍站，佔地約10.7萬平方呎，涉及商業樓面約85.6萬平方呎，每方呎樓面補價約2,305元。