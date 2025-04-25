私樓落成量回落14%　高力：供應充足、樓價面臨壓力料挫5%

差估署公佈《香港物業報告2025》，預測今年私樓落成量為20,862伙，按年減少14%，至於明年將會進一步降至20,098伙。高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，目前市場上的供應量相對充足，市場上仍有大量的房源可供選擇，可能需要3至4年來消化這些存量。在供應充足的情況下，樓價面臨壓力，消化速度的快慢將取決於經濟環境及需求的變化。



他又指，全球利率未見回落，加上不穩定的地緣政治局勢和經濟不明朗因素，這將進一步加強發展商在銷售上的謹慎態度。他們不會過於激進地定價，而是將繼續利用稅務優惠和折扣促銷來吸引買家，預計成交量將再上升10%至15%。樓價方面，視乎環球息口走勢，高力預期私人住宅價格本年會維持穩定或有5%的下調波幅。

賣地市場被保守氛圍籠罩，自2022/23年度以來成功批出的官地持續減少，且地皮的規模和樓面地價亦有所下跌。發展商的投地意欲受多重因素影響，包括市場需求、經濟前景及政策環境。全球經濟前景持續不明朗，美國的關稅政策及外匯市場動盪加劇，這可能使得發展商的入市意願再次轉為觀望。

此外，銀行在向發展商提供土地投資貸款時變得更加謹慎，近年的利率相比以前不再優惠，這進一步限制了發展商的資金流動性和投資意願。尤其是對於較小型的發展商來說，他們的資金流靈活性不如大型發展商，且部分已發展的項目尚未回籠，這使得他們投地意願降低，因為土地收購需要大量資金投入。若市場情況改善，需求回暖，發展商可能會重新加強投地計劃，以把握未來的增長潛力。