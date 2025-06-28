【星之谷】借戶口代破產兄還債　慘遭銀行拒批按揭

銀行審批按揭申請時，會檢視申請人是否有未償還債務——零負債可以借盡按揭貸款，反之則要作出扣減。最近有個案是，事主明明沒有債務在身，但因為用個人戶口為家人轉賬予財務公司，結果被銀行拒批按揭，置業大計出現危機。



林先生（化名）計劃年底與女友「拉埋天窗」，準備在新界買入一伙約500萬元的兩房單位，並會向銀行申請8成按揭。由於他沒有其他按揭或債務在身，個人收入又穩定，供款與入息比率（DTI）不多於5成，本以為申請按揭是十拿九穩。

銀行質疑隱瞞街數

然而，銀行檢視林先生提供的入息文件時，發現其銀行戶口自年初起，每月都有一筆固定1萬元的款項轉賬至財務機構。即使林先生在環聯信貸評級報告（TU）中沒有顯示任何外債，銀行亦不免懷疑他隱瞞「周身街數」未清，故拒絕其按揭申請。

林先生解釋 ，該筆轉賬只是用自己的銀行戶口為兄長清還私人貸款。由於林先生兄長曾經破產，沒有銀行戶口，於是林先生捱義氣借出戶口幫他過數，每月還款的款項實際由兄長所提供，而兄長在林先生新買的物業中亦沒有任何業權。然而銀行並不接受此說法，維持拒批按揭決定。

事實上，林先生可以即時停止轉賬，但銀行需要林先生提供最新三個月入息紀錄，換句話說，林先生需要3個月的「冷河期」，才能將相關轉賬戶口紀錄抹去，惟成交期臨近，此做法是遠水難救近火。

筆者為林先生向其他銀行查詢，有個別銀行願意承接林先生的按揭申請，但亦要求將上述的轉賬款項列為林先生的「債務」，需要計算在DTI內。由於每月供款不能多於入息的一半，1萬元的債務就需要2萬元的入息去支持，令林先生的入息要求未能過關。

出糧戶口宜保持清白

林先生又打算採取權宜之計——加女友為擔保人，以後者的收入提升借貸能力，惟女友原來亦有為家人擔保，如果做林先生的擔保亦需要計算其本身擔保的債務，得不償失。

最終解決方法，是林先生盡全力擠出半成首期，將按揭成數由8成減至7成半，減少貸款額，每月供款就能減少，同時令DTI過關；而且首置人士借7成半按揭，更可以免按揭保費，一舉兩得。

很多人「貪方便」只用一個戶口去處理日常財務，但一些敏感的轉賬，例如過數至馬會戶口的紀錄都會引起銀行關注，在申請按揭時往往會較為吃虧，所以出糧戶口應盡量保持清白。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



（資料及相片由客戶提供）