韋帕風球｜末受颱風影響　十大屋苑周末交投7宗　全數屬周六成交

【韋帕風球】十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周跌1宗或12.5%，全數屬周六錄得，周日受颱風影響未錄成交。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，本周末未有新盤進行推售，購買力回流二手，部份周日睇樓預約改期為周六，單日錄7宗成交，在供平過租情況下，買家入市意欲提升，帶動二手交投平穩正面發展。



周日韋帕襲港未錄成交個案

港島區方面，太古城本周末錄得2宗交投，較上周無升跌，平均實用呎價則上調至14939元。市場最新促成屋苑寶山閣中層B室，實用面積582平方呎，2房間隔，議價後以820萬元成交，折合實用呎價14089元，原業主2016年以845萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位賬面蝕25萬元離場。

同時亦錄景天閣中層F室，實用面積589平方呎，2房間隔，議價後以930萬元成交，折合實用呎價15789元。原業主2017年以1238萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位賬面蝕308萬元離場，單位貶值25%。

太古城。

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為蘭秀道44號中層C室，實用面積679平方呎，剛以650萬元易手，折合實用呎價9573元。原業主於2014年以688萬元買入單位，持貨11年，現沽貨賬面蝕38萬元離場。

美孚新邨。

新界區方面，一手交投向好，帶動整體入市氣氛，近期不少買家加快入市步伐，沙田第一城7月至暫錄17宗成交，屋苑本周末成交包括43座中層H室，實用面積304平方呎，為兩房戶，剛以398萬元易手，折合實用呎價13092元。原業主於2014年以310萬元買入單位，持貨11年，現沽貨賬面獲利88萬元離場。

嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，單位為賞湖居6座高層E室，實用面積448平方呎，2房間隔，買賣雙方議價後，最終以380萬元成交，平均實用呎價8482元。據悉，原業主於1999年4月以165萬元購入單位，持貨26年，是次沽出單位賬面獲利215萬元離場，單位升值1.3倍。