焦點落於新盤、二手受壓　十大屋苑周末10宗成交　按周增2宗

十大屋苑本周末錄得10宗成交，按周增2宗或25%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表地產示，近期一手市場交投暢旺，港九新界均有新盤推售，戶型多元化，分散部份二手注意力，週末兩天錄約270宗一手成交，二手業主見市旺，部份開始反價，增加議價難度，短期內二手成交略為受壓。



港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，單位為夏宮閣中層C室，實用面積580平方呎，兩房間隔，以970萬元成交，折合實用呎價16724元。

康怡花園本周末錄得3宗成交，屋苑本月交投量增至7宗，平均實用呎價14532元。本周末錄N座中層06室，實用面積466平方呎，叫價780萬元，放盤短時間內即以748萬元成交，折合實用呎價12721元。

本周末海怡半島錄得1宗成交，為22座中層A室，實用面積584平方呎，三房套房間隔，最新以808萬元成交，折合實用呎價13836元。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，包括5期蘭秀道14號中層A室，實用面積591平方呎，2房間隔，開價758萬元，剛以725萬元易手，折合實用呎價12267元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本月暫錄11宗成交，本周末錄得1宗成交，中原促成43座高層H室成交，實用面積304平方呎，2房間隔，成交價462.8萬元，實用呎價15224元。原業主於2022年以408萬元購入單位，持貨約4年，轉手賬面賺54.8萬元，升值13.4%。

沙田第一城

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