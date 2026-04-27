興業太古滙商場、寫字樓出租逾9成　非單純招商、要提供情緒價值

由香港興業（0480）及太古地產（1972）合作投資、擁有並管理運營的「興業太古滙」綜合體位於上海南京西路商圈，至今已經營運了10年，當中包括商業、寫字樓及酒店，總樓面面積約346.6萬平方呎（32.2萬平方米）。



其中商場連寫字樓樓面合共約236.8萬平方呎（22萬平方米），當中53.4萬平方呎（5萬平方米）為商場，另寫字樓部份為183萬平方呎（17萬平方米），出租率分別達97%及94%。其中「興業太古滙」亦包括兩座甲級寫字樓，每平方米管理費約52元人民幣（折合每呎管理費4.83元），屬於全中國內地最貴。



經營商場非單純「招商」 興業丁瑞芳：要提供情緒價值

香港興業國際租賃及管理總經理丁瑞芳表示，目前「興業太古滙」商場部分出租率達97%，又指上海經營商場早已超越單純的「招商」範疇，重點是如何可以為消費者帶來情緒價值，以及營造獨特的氛圍感，以及在疫情後如何將線上消費拉回線下。而商場部分亦有不少可以供顧客體驗的活動，其中在2023 年引入了大型VR體驗項目 「消失的法老」 展覽，目前該展覽區域已擴展至1萬呎，涵蓋6個不同項目，並正進行「消失的法老 2」的新展覽。

藝術融入商業 夥知名野生動物攝影師辦攝影展

同時，商場致力於將藝術融入商業空間，會定期舉手不同藝術活動，當中包括曾與「黃鴨之父」、知名野生動物攝影師等不同領域的藝術家合作，推動文化輸出，最新商場亦正與國際知名野生動物攝影師Jeffrey Wu合作舉辦野生動物攝影展。

她又認為，商場營運必須在商業邏輯與人文需求之間取得平衡，並以此作為招商的基準，同時保持商場品牌多樣性，除了有國際品牌外，亦著重發掘不同本地品牌，希望可以讓消費者有更多選擇。

另外，奢侈品牌Louis Vuitton「The Louis 路易號」於去年6月進駐，開幕首個周末接待客流近 20 萬人次，社交媒體互動量累計超160億次。

+ 2

Louis Vuitton「The Louis 路易號」於去年6月進駐，開幕首個週末接待客流近 20 萬人次，社交媒體互動量累計超160億次。（黃祐樺攝）

寫字樓出租率94% 三成為時裝企業

至於寫字樓市道方面，丁瑞芳續指，目前上海寫字樓市場亦面臨挑戰，全市約有500萬平方米樓面供應量，空置率亦逾兩成。而「興業太古滙」亦包括兩座甲級寫字樓（香港興業中心一座及二座）佔地183萬平方呎（17萬平方米），在如此高空置率的大環境下，出租率亦達到94%。其租戶約有30%為時裝企業，25%為投資銀行，包括頂級奢侈品牌Chanel、本地知名律師事務所、500強企業等，期望可以呈現一個互補的Eco-system（生態系統）。

每平方米管理費約52元人民幣 全中國內地最貴

她又透露，該項目寫字樓每平方米管理費約52元人民幣，屬於全中國內地最貴，另外項目獲得不同的國際綠色建築認證，亦是有助在招商時吸引不同企業。亦期望日後可以將上海南京西路打造成類似中環的商圈。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。