十大屋苑周末交投重回單位數　僅錄9宗跌3成半　一半屋苑零成交

十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末14宗大減35.7%，重回單位數水平，當中一半屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市場近期進入整固階段，由於筍盤匱乏，業主態度持續轉強，買家議價難度增加，令成交速度逐步放緩，加上近日天氣不穩，連場暴雨，部份睇樓預約臨時取消，進一步拖累周末交投下跌。近日市場未見重大利好或利淡消息，樓市氣氛相對平穩，預計二手成交短期內繼續呈橫行格局。



港島區方面，本周末天氣不穩，間中暴雨，影響睇樓活動，太古城本周末睇樓量略為減少，兩日共錄得2宗成交，較上周末減少2宗。新成交包括海星閣高層H室，實用面積603平方呎，成交價1115萬元，實用呎價18491元。原業主於2012年以735萬元買入單位，持貨約14年，賬面獲利380萬元，單位升值51.7%。

海怡半島本月市況大致靠穩，本周末受天雨影響，睇樓量略為減少，仍錄得1宗成交，較上周末零成交改善，反映市場承接力不俗。新成交為13A座高層A室，實用面積623平方呎，三房套房間隔，成交價978萬元，實用呎價15698元。

太古城

九龍區方面，美孚新邨本月交投氣氛保持造好，本周末錄得2宗成交，平均實用呎價12014元。成交包括8期百老匯街132號低層A室，實用面積663平方呎，原則屬兩房間隔，成交價743萬元，實用呎價11207元。

美孚新邨。

新都城本周末錄得3宗成交，平均實用呎價15551元。周末間中大驟雨，影響睇樓活動，部份預約臨時取消。中原新近促成新都城2期7座高層A室成交，實用面積441平方呎，成交價688萬元，實用呎價15601元。

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，單位為52座中層G室，實用面積304平方呎，兩房間隔，成交價476萬元，實用呎價15658元。

映灣園。

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