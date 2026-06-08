恒地紅磡首岸第4期加推30伙　折實均價21439元　入場738.64萬

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove），今日（8日）第4期（第 5 座）加推第2號價單30伙，折實售價738.64萬元起， 折實平均呎價為21,439元，較首張價單貴0.65%。



加推30伙 入場738.64萬

價單第2號涉及30伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房21伙及三房單9伙，價單售價由811.7萬元至最高1406.2萬元，價單呎價由22,226元至24,820元，折實售價則由738.64萬至1,279.64萬元，折實呎價由20,225元至22,586元。

入場單位為19樓D單位，實用面積為342平方呎，屬兩房間隔， 折實售價738.64萬元，折實呎價21,598元。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。另項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。

紅磡的重建項目首岸。

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