財團再就文錦渡邊境地皮申建創科產業園　住宅伙數削3成至3016伙

北部都會區成本港未來發展重心，2024年5月份有財團就文錦渡一幅大型地皮，向城規會提出發展科研中心、數據中心、以及3,700伙住宅及人才公寓等。不過該宗申請在去年遭城規會拒絕，相關財團近期再次重新申請，並把住宅單位及人才公寓削減3成至3,016伙，總樓面則減少6%至541萬平方呎。



有關申請地點為文錦渡丈量約份第82約及第86約多個地段和毗連政府土地，位處深圳河以南。地盤面積約135.5萬平方呎，申請人為香港國際創科產業園有限公司、巨華發展有限公司，以及灣區數字學生方案有限公司。

據城規會文件，地皮現為「農業」、「綠化地帶」及「政府、機構或社區」地帶，擬改劃為「其他指定（創新科技產業園）」。原定總地積比率約5.23倍，將下調至4.92倍，總樓面541萬平方呎，較舊方減少6%或34.4萬平方呎。

住宅部份則擬建5座樓高16層至31層住宅大廈，提供1,618伙私樓，及發展3座樓高31至32層、用作人才公寓的宿舍，提供1,392伙。即單位數目合共3,016伙，平均面積約406平方呎，料可容納住宅數目約8,126人。

項目同時將發展3幢科研中心、3座數據中心、1幢商業中心。其中科研中心及數據中心部份，涉及289萬平方呎，而提供零售及食肆用途的商業中心，則涉及近10萬平方呎。

（城規會資料）

原有方案於2025年3月被否決 住宅削3成、聚焦創科

申請人為香港國際創科產業園公司、巨華發展公司及灣區數字孿生方案有限公司。申請人指，自 2022 年開展前期籌備工作，並於 2024年提交第 12A 條規劃申請，不過該申請未獲城市規劃委員會於 2025 年 3 月 28 日通過，但委員會就項目實施的可行性、住宅與非住宅用地比例、以及與整體規劃框架（尤其是新界北新市鎮的持續發展）的相容性提供意見。

申請人續指，為積極建設創科產業園、透過私營方式帶動北都，已全面檢討原有方案，土地整合工作取得重大進展，大幅提升項目整體落實可行性，同時指因應城規會早前的考慮，現方案將「其他住宅用途」的住宅總樓面面積調減約30%，令整體發展配比更均衡，更聚焦創科相關用途。

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