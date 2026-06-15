二手踏入整固期　十大屋苑周末僅錄3宗成交　按周急跌66.7%

十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，較上周末9宗大幅減少66.7%，數字連跌4周，更創55周新低，當中7個屋苑零成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，紅磡新盤銷情報捷，發展商更即時加推單位，滿足市場所需。反觀二手市場，受天氣持續不穩拖累，睇樓活動大受影響，雖然臨近暑假這個換樓黃金檔期，惟筍盤匱乏，業主亦慢慢收窄議價空間，甚至加價，令交投進一步放慢。事實上，中原城市領先指數CCL較去年3月低位升17%，部份藍籌屋苑更升逾2成，買家需時消化，二手踏入整固期，料交投平穩。



港島區方面，臨近暑假，家長客陸續出動，惟屋苑放盤持續減少，加上業主議幅持續收窄，令成交步伐略為放慢，天氣時晴時雨亦令部份睇樓活動臨時取消，鰂魚涌康怡花園本周末暫未錄得買賣交投，本月成交量維持3宗，平均實用呎價16106元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，紅磡新一期項目熱銷，區內二手交投平平。美孚新邨本周末僅錄得1宗成交，較上周少1宗。中原周末成交屋苑4期百老匯街111號高層C室，實用面積510平方呎，兩房一廁間隔，座向正東方，景觀開揚，最新以605萬元易手，折合實用呎價11863元。

美孚新邨。

新都城本周末錄得1宗成交，比上周末減少2宗，交投放慢。周末天氣持續不穩，影響買家睇樓意欲，交投難免放慢。中原周末促成新都城1期6座高層G室成交，實用面積364平方呎，兩房間隔，單位座向西南方，擁翠綠開揚景致，成交價630萬元，實用呎價17308元。原業主2021年以720萬元購入單位，持貨5年，現轉手賬面需蝕讓90萬元離場。

新界區方面，本周末天氣繼續時好時壞，影響一眾買家的睇樓意欲，間接令交投放慢。嘉湖山莊本周末未有錄得交投，本月成交停留在12宗，平均實用呎價約8601元。

映灣園。

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