東立油麻地新盤「原舍」7月登場　定價參考佐敦、尖沙咀

樓市回暖，發展商積極部署推出全新盤。東立地產發展的油麻地德昌里22號項目「22 SQUARE 原舍」，其展銷廳於今日（17日）率先開放予傳媒參觀。發展商透露，項目示位將於短期內開放參觀，部署7月推售，首批開價將參考佐敦、尖沙咀及紅磡一帶之新盤現樓造價。



項目總投資額約5億至6億

東立地產地產部總監陳玉成表示，項目總投資額約為5億至6億元，部署7月推售，開價將參考佐敦、尖沙咀及紅磡一帶之新盤現樓、其平均呎價約2.3萬至2.4萬元的水平。項目示範單位亦快將完成，短期內開放參觀。

他另透露，項目暫錄近一千宗查詢，當中本地及內地客各佔一半。除複式單位之外，項目交樓時將全包傢俬，故亦不乏投資客查詢。

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陳玉成料全年一手成交逾兩萬宗

談及市況，陳玉成指，自己自今年年初已看俏豪宅市場，近期更見細價樓升幅強勁，又指今年樓價已升近一成，較去年低位累積升幅逼近兩成，一手成交宗數理想。他冀望今年平均每月一手成交宗數能保持2,000宗以上，至全年則達逾兩萬宗水平。

項目位於灣仔捷利中心地下的售樓處亦已竣工，今日率先開放予傳媒參觀。如首次開放模擬升降機大堂，電梯內部牆身採用自冰玉，地面採用黑白根雲石，並採啞面處理提升防滑安全功能。

全盤180伙 開放式戶最細180呎

原舍在今年4月份已經上載樓書，該盤屬單幢樓，提供84伙，實用面積介乎180至674平方呎，戶型包括開放式至兩房間隔。

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