十大屋苑周末5宗成交　按周升66.7%　端午節3天假期交投量10宗

十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末3宗升66.7%，端午節三天假期錄10宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市交投氣氛持續向好，加上本週末天氣好，買家積極出動睇樓，惟不少市民趁長假期外遊及世界盃因素影響，加上早前市場消化大批筍盤，放盤開始短缺，業主亦開始收窄議價空間，增加買家入市難度，令二手交投略為放慢。



港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，3天假期錄3宗成交，週末成交包括金星閣中層D室買賣成交，實用面積582平方呎，屬兩房則王間隔，外望園景，以1,050萬元獲承接，折合實用呎價約18,041元。據了解，原業主於2012年9月以792萬元購入上述單位，持貨約14年，是次轉手賬面獲利258萬元，單位期內升值約32.6%。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，麗港城周末錄1宗成交，較上個周末無升跌。成交單位為37座中層H室，實用面積748平方呎，屬3房套間隔，望園景及海景，叫價968萬元，最新以945萬元成交，折合實用呎價12634元。據了解，原業主於2013年以708萬元購入上述單位，持貨約13年，是次轉手賬面獲利237萬元，單位期內升值約33.5%。

美孚新邨3天假期錄得1宗成交，包括4期百老匯街77號中層A室，實用面積662平方呎，2房間隔，剛以763萬元易手，折合實用呎價11526元。

美孚新邨。

沙田第一城本周末錄1宗成交， 最新錄9座中層H室，單位建築面積395平方呎，實用面積327平方呎，2房間隔，議價後以490萬元獲承接，實用面積平均呎價14,985元。據了解，新買家為收租客，見單位價錢合理，間隔合用，即承接單位收租，單位市值月租約15000元，買家可享約3.7厘租金回報。

原業主於1997年以約222萬元購入單位，持貨約29年，是次轉手賬面獲利約268萬元離場，期內升值約121%。

沙田第一城

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