十大屋苑9宗成交　按周升80%　惟港島區3大屋苑齊「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末5宗升80%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，外圍金融市場波動及世界盃等外在因素雖然稍微分散了買家注意力，加上天氣不穩，但本周末十大屋苑成交量錄得顯著回升，反映市場剛性需求依然強勁，買家入市態度樂觀，預計二手買賣期後會逐步回升。



港島區方面，3個指標屋苑均未錄成交。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，天氣不穩加上受世界盃熱潮影響，不少客戶暫停買賣活動，康怡花園本周末未錄成交，全月暫錄約3宗成交，較上月減少約7成。

九龍區方面，新都城本周末錄1宗成交，2期3座中層11室，實用面積441平方呎，屬2房間隔，成交價665萬元，平均實用呎價15,079元。原業主於2015年以487萬元買入單位，持貨11年，是次轉手賬面獲利178萬元，單位升值37%。

新都城。（資料圖片）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，平均實用呎價約9003元，成交包括麗湖居7座低層E室，實用面積446平方呎，2房間隔，成交價413萬元，折合實用呎價9,260元。據悉，原業主於2014年12月以323萬元購入單位，持貨11年半，是次轉手賬面獲利90萬元，單位升值28%。

沙田第一城本周末錄3宗成交，屬近5個周末新高，平均實用呎價約15676元。成交包括45座低層A室，實用面積284平方呎，成交價438萬元，折合實用呎價15423元。

沙田第一城

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