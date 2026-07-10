何文田地料建250伙豪宅　張翹楚料吸引中小型發展商、每呎1.22萬

撰文：黃祐樺
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發展局局長甯漢豪今日（7日）表示，新一季將推1幅住宅官地，為何文田佛光街用地共250伙。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，新一幅住宅地料建高級豪宅、以及大面積的住宅，預料每呎樓面地價12,200元，可吸引中小型發展商入標。

料可創近年樓面地價新高

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，政府在新一季只推一幅地皮亦不能說是純粹「擠牙膏式」的發展。因為可以看到政府在北部都會區都有很多動作，如果發展商要花很多資源在北部都會區方便投地或整合產業，難免在市區方面無法投辦太多資源。

另外他又預計，今次何文田推出地皮有機會創近年樓面地價新高可以為將來再出推貴重地皮時提供一個支撐，令到整體地價有一個支持，令庫房收入都會有一個保障。相信政府仍然是用以往推地形式，便是集中在鐵路項目、以及中小型住宅地皮為主，方便市場可以非常容易地吸納。

及評估董事總經理張翹楚。

料每呎樓面地價1.22萬　可吸引中小型發展商

如以每呎樓面地價計12,200元，折合總價約是25億元，相信除大發展商之外，中小型發展商都會有興趣，參考近期鄰近新盤二手成交逾3萬平方呎，變相樓面地價如果是12,200元都有支撐，為政府日後推貴重地皮有保障。

料可建逾800伙大單位

另一方面，如果看回這個地皮，政府預計提供250伙，總建築面積逾20多萬平方呎，即每伙平均有800多平方呎，所以都是偏向大單位。原因就是這塊地本身是屬於中密度的發展，預計都是興建一些高級豪宅、以及大面積的住宅為主，亦不排除每伙實用面積可達1500平方呎，估計會更加受市場歡迎。

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