何文田地料建250伙豪宅　張翹楚料吸引中小型發展商、每呎1.22萬

發展局局長甯漢豪今日（7日）表示，新一季將推1幅住宅官地，為何文田佛光街用地共250伙。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，新一幅住宅地料建高級豪宅、以及大面積的住宅，預料每呎樓面地價12,200元，可吸引中小型發展商入標。



料可創近年樓面地價新高

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，政府在新一季只推一幅地皮亦不能說是純粹「擠牙膏式」的發展。因為可以看到政府在北部都會區都有很多動作，如果發展商要花很多資源在北部都會區方便投地或整合產業，難免在市區方面無法投辦太多資源。

另外他又預計，今次何文田推出地皮有機會創近年樓面地價新高，可以為將來再出推貴重地皮時提供一個支撐，令到整體地價有一個支持，令庫房收入都會有一個保障。相信政府仍然是用以往推地形式，便是集中在鐵路項目、以及中小型住宅地皮為主，方便市場可以非常容易地吸納。

及評估董事總經理張翹楚。

料每呎樓面地價1.22萬 可吸引中小型發展商

另如以每呎樓面地價計12,200元，折合總價約是25億元，相信除大發展商之外，中小型發展商都會有興趣，參考近期鄰近新盤二手成交逾3萬平方呎，變相樓面地價如果是12,200元都有支撐，為政府日後推貴重地皮有保障。

料可建逾800伙大單位

另一方面，如果看回這個地皮，政府預計提供250伙，總建築面積逾20多萬平方呎，即每伙平均有800多平方呎，所以都是偏向大單位。原因就是這塊地本身是屬於中密度的發展，預計都是興建一些高級豪宅、以及大面積的住宅為主，亦不排除每伙實用面積可達1500平方呎，估計會更加受市場歡迎。

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