世界盃效應持續　樓市短暫降溫　十大屋苑5宗成交　連續6周單位數

十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末4宗增加1宗或25%，並連續6個周末錄得單位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，世界盃進入最後激戰階段，睇樓人流及成交減少，樓市氣氛淡靜，但市底仍然穩健。隨着近日股市回升帶動市場信心，加上元朗新盤率先登場，預料世界盃落幕後，買家將迅速重返市場，樓市有望快速復蘇。



港島區方面，中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，太古城本周末未有錄得成交，隨著世界盃進入白熱化階段，太古城近日市況比較平靜，拖慢成交步伐，本月暫錄得5宗成交，其實表現不算差，預計世界盃落幕後成交有望快速回升。

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗成交，為31座低層F室，實用面積517平方呎，以648萬元易手，實用呎價12559元。

麗港城 。（資料圖片）

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末未有錄得成交，本月成交明顯減慢，暫僅錄2宗成交。他表示，年初至今樓價升幅顯著，二手市場近期進入回氣階段，買家期望樓價回調，不願追價；業主則看好後市，叫價進取，令買賣雙方陷入拉鋸。

映灣園本周末錄得1宗成交，較上周末減少1宗。新成交為16座高層F室，實用面積563平方呎，兩房間隔，成交價635萬元，實用呎價11279元。

沙田第一城

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