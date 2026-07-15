日出康城海瑅灣II首批257伙　折實均價15770元　一房最平574.6萬

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，今日（15日）公佈首張價單，提供257伙，折實平均呎價15,770元，一房入場費574.6萬元。以折實平均呎價計，是次開價較上一期、今年3月份推出的海瑅灣I首批折實均價15,588元，輕微高出1.17%。



一房戶全數低於六球

海瑅灣II首張價單提供257伙，包括10伙一房，247伙兩房，扣除最多15%折扣後，折實售價574.6萬至908.99萬元，折實呎價14,826至16,809元。發展商指，首張價單257伙全數屬内園單位，主打兩房開放式廚房戶型，佔首張價單逾8成，而一房單位則全數低於600萬元。

當中入場單位為5B座7樓F室，實用面積347平方呎，屬一房連開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實價574.6萬元，呎價16,559元。

最平呎價及兩房入場單位為5A座7樓C單位，實用面積488平方呎，屬2房連開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實價723.52萬元，呎價14,826元。

信和置業執行董事田兆源形容首張價單定價屬「終極臨海壓軸行動價」，指出項目海瑅灣I 價單單位已累沽出逾92%，反映市場承接力強勁，稍後公布項目認購登記及全新示範單位參觀安排。

海瑅灣I首批254伙 折實均價15588元

參考海瑅灣I2026年3月推售，首批提供254伙，折實均價15,588元。另日出康城12C期GRANDSEASONS2025年1月推售，首批提供138伙，折實均價14,773元。日出康城12A期SEASONSPLACE2024年3月推售，首批提供130伙，折實均價14,188元。日出康城12B期PARKSEASONS2024年4月推售，首批提供138伙，折實均價14,188元。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

日出康城海瑅灣。

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