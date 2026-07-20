世界盃決賽周末十大屋苑僅4宗成交　太古城連續4個周末「零」成交

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十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末5宗減少1宗或20%，並連續7個周末錄得單位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，世界盃引爆全城足球狂熱，這兩天是決賽周末，氣氛推上高峰，睇樓活動明顯受影響；加上元朗新盤首輪發售，搶盡市場焦點與購買力，項目即日沽清全數可售單位，反映市民置業信心不減，對後市仍信心十足，相信世界盃落幕後，睇樓活動及交投步伐會恢復正常。



港島區方面，中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，踏入暑假，天氣持續不穩，每逢周末均有雨，令睇樓活動大受影響。太古城已連續4個周末未錄得交投，本周末亦不例外，本月交投量維持9宗成交，平均實用呎價約18800元。預計世界盃完結後，區內交投將大幅好轉。

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，比上周少1宗。本周末成交單位為3期百老匯街60座低層A室，實用面積982平方呎，三房內街景單位，最初開價1160萬元，議價後以1040萬元成交，折合實用呎價10591元。新買家為同區換樓客，見屋苑同類型放盤不多，議價後感合理即決定入市自用。原業主於1997年1月以535萬元買入單位，持貨29年，現沽貨賬面可大幅獲利505萬元離場，單位期內升值94%。

新都城本周末打破悶局，錄得2宗成交，平均實用呎價下跌至15047元水平。本周末交投包括2期3座中層A室，實用面積441平方呎，兩房間隔，業主昨天剛放下鎖匙，叫價660萬元，隨即獲多組買家洽購，最後搶高30萬元，今天以690萬元閃電成交，折合實用呎價15646元。原業主於1999年2月以211萬元購入單位，單位27年間升值479萬元或2.3倍。據悉，屋苑同類型單位2期3座低層A室，實用面積同屬441呎，上月底剛以665萬元易手。

新界區方面，元朗大型新盤首輪發售，順利沽清全數可售單位，並即日加推單位應市，繼續吸引市場焦點，料持續鎖起市場一批購買力。區內二手睇樓活動相對淡靜，一來天雨關係，二來世界盃決賽周末，成交明顯放慢。嘉湖山莊本周末未錄得交投，本月交投量維持5宗成交。

（香港01相片）

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