一手分薄客源　十大屋苑周末僅3宗成交　按周再跌25%

十大屋苑本周末錄得3宗成交，較上周末減少1宗或25%，並連續8個周末錄得單位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍區兩大新盤於周六同步開售，昨日一手市場錄得200多宗成交，搶去市場焦點及購買力。加上周日受颱風「紅霞」影響，惡劣天氣阻礙市民出行，大部份業主及買家亦被迫押後睇樓及買賣活動。



不過，他指颱風過後市場仍迅速錄得成交，如沙田第一城有家庭客於八號風球除下後即趕赴「翻睇」並即場議價入市，反映市民入市信心強勁，只要業主提供合理議價空間，二手市場承接力依然不俗。



港島區方面，康怡花園本周末錄1宗成交，單位為P座高層5室，實用面積490平方呎，2房間隔，最新以842.8萬元成交，折合實用呎價17,200元，繼今年5月同座高層16室呎價重上17,102元後，是次呎價進一步推高，創逾3年新高。原業主於2024年以625萬元購入單位，持貨2年，是次轉手賬面獲利217.8萬元，單位升值35%。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，四大指標屋苑本周末均未錄得成交。中原地產東九龍麗港城第一分行副分區營業經理郭麗娟表示，麗港城本周末未錄成交，區內有兩大新盤開售，且幾近沽清，搶去市場大批客源；加上周日受颱風影響，市民出外睇樓意欲大減，致使九龍區二手交投明顯受阻。

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，單位為賞湖居4座中層F室，實用面積449平方呎，採2房間隔，最新以410萬元成交，折合實用呎價9131元。據了解，原業主於2019年以420萬元購入單位，持貨7年，是次轉手賬面蝕讓10萬元，單位貶值2.4%。

嘉湖山莊。（中原提供）

沙田第一城本周末錄1宗買賣成交，分行最新促成36座低層E室成交，單位實用面積478平方呎，採3房間隔，叫價640萬元，放盤僅一星期即吸引買家洽購，最終以615萬元成交，折合實用呎價12,866元。新買家為家庭客，早前已參觀過單位，心儀屋苑發展成熟且單位間隔合適，故在八號風球除下後即趕赴「翻睇」，並即場議價洽購，最終成功購入心水單位自用。

據了解，原業主於2012年以450萬元購入單位，持貨14年一直自住，是次轉手賬面獲利165萬元，單位升值36.7%。

沙田第一城

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