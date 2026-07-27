市建局紅磡庇利街項目今截標　暫收7份標書　長實、嘉華競投

早前截收27份意向書的市區重建局（市建局）紅磡庇利街/浙江街項目，將在今日（7月27日）截標。據現場所見，該項目截收約7份標書， 當中包括長實集團（1113）、嘉華國際（0173）。



庇利街項目佔地約8.18萬平方呎，可建樓面面積約73.72萬方呎，是去年政府以象徵式地價批予市建局的兩幅用地之一，預計可以興建約1,200個住宅單位。市場對該用地的估值約44.2億至58億元，每方呎樓面地價約6,000至7,870元。



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華坊料項目總投資額逾100億

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該項目的優勢在於市區臨海地段，坐擁海景且毗鄰大型公園；缺點則是涉資龐大，樓面多達73.72萬方呎，總投資額可超越100億港元。加上土瓜灣及紅磡一帶未來住宅供應量較多，個別發展商或對此大型項目不感興趣。估計市建庇利街項目可吸引7至8份標書。

早前就該項目遞交意向書的財團包括華懋、中國海外（0688）、鷹君（0041）、中信股份（0267）旗下中信泰富地產等。

日後賣樓收益達133億 將觸發分紅機制

項目位於土瓜灣臨海區域，地盤面積約81,806平方呎，預計最少可提供約1,200個住宅單位，涉及，可建總樓面面積約737,226平方呎。包括65.53萬方呎的住宅及約8.19萬方呎的商業部分；此外，中標發展商須興建一所安老院舍，市建局將以1.3億元回購。

若住宅部分的賣樓收益達到 133 億港元，將觸發與市建的分紅機制：首 12 億元分紅，市建局可獲 20%，其後分紅比例將提升至 30%。

2025年中政府象徵式地價向市建局批出兩地

資料顯示，政府於2025年6月公佈以私人協約方式，並以1,000元象徵式地價向市區重建局批出一幅位於紅磡庇利街的用地，和一幅位於將軍澳第137區的用地，以推動重建項目。

騰出逾八千呎地面戶外共用空間 連接海心公園及海濱長廊

市建局早前指，紅磡庇利街/浙江街項目計劃將南面的建築物從庇利街往後移，以騰出一個約8,181平方呎的地面戶外共用空間，以連接毗鄰的海心公園及海濱長廊，提升土瓜灣內陸與海濱的連接及暢達性，同時維持街道空氣流通及視覺通透性。

相關規劃設計既與毗鄰市建局以「小區重建新社區」概念發展的項目產生協同效應，亦進一步改 善「海—岸—陸」的連繫，有助協力構建「東維港灣區」的願景。

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