中海外69億奪市建局紅磡庇利街　每呎地價9362元　高估值上限19%

上周截收7份標書的市區重建局（市建局）紅磡庇利街/浙江街項目，市建局公佈，以69.02億元批出予中國海外（0688）的全資附屬公司偉國投資有限公司，每平方呎樓面地價約9,362元。



截標前市場對該用地的估值約44.2億至58億元，每方呎樓面地價約6,000至7,870元。以是次地皮作價69億元計，高於市場估值上限約19%。



中海外游偉光：打造大型臨海住宅

中國海外地產董事總經理游偉光表示，市建局紅磡庇利街/ 浙江街項目位於「東維港灣區」核心臨海地段，交通便利，周邊配套成熟，發展潛力巨大。項目佔地約8.2萬方呎，總發展面積約73.7萬方呎，將打造成九龍區罕有的大型臨海住宅。公司將持續拓展優質土地儲備，鞏固可持續發展動能。

庇利街項目佔地約8.18萬平方呎，可建樓面面積約73.72萬方呎，是去年政府以象徵式地價批予市建局的兩幅用地之一，預計可以興建約1,200個住宅單位。

上周接獲7份標書

該項目早前接獲27份意向書，而在上周截標最終收到7份標書。遞交標書的財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、華懋、會德豐地產。而嘉里建設（0683）夥拍信置（0083）及鷹君（0041）合組財團入標。

市區重建局（市建局）紅磡庇利街/浙江街項目，以69.02億元批出予中國海外（0688）的全資附屬公司偉國投資有限公司，每平方呎樓面地價約9,362元。

張翹楚料日後賣樓每呎可達2.2萬

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近年較少市區地皮的樓面地價達到每呎近1萬元，坦言「好耐冇見」，反映發展商對這一類罕有的臨海市區住宅用地有興趣，認為地皮配套成熟，交通便倢。他又指，日後海濱路段可以連接周邊地區，有利定價，料該樓盤日後賣樓可達實用呎價2.2萬元。

奧雅納：出價進取如強心針 料賣樓呎價最高達3萬

設計、工程、規劃與專業諮詢公司奧雅納表示，發展商以69.02億元中標紅磡庇利街/浙江街項目，每方呎樓面地價9,362元，較市場預期上限高約兩成，反映發展商出價進取，為市場注入一支強心針。由於項目位於土瓜灣臨海區，鄰近海心公園及海濱長廊，可享海景，未來具一定發展潛力，而且交通便利，屬優質市區地段。預期項目可建約1,200伙臨海住宅單位，落成後預計呎價可達25,000至30,000元。

日後賣樓收益達133億 將觸發分紅機制

項目位於土瓜灣臨海區域，地盤面積約81,806平方呎，預計最少可提供約1,200個住宅單位，涉及，可建總樓面面積約737,226平方呎。包括65.53萬方呎的住宅及約8.19萬方呎的商業部分；此外，中標發展商須興建一所安老院舍，市建局將以1.3億元回購。

若住宅部分的賣樓收益達到 133 億港元，將觸發與市建的分紅機制：首 12 億元分紅，市建局可獲 20%，其後分紅比例將提升至 30%。

2025年中政府象徵式地價向市建局批出兩地

資料顯示，政府於2025年6月公佈以私人協約方式，並以1,000元象徵式地價向市區重建局批出一幅位於紅磡庇利街的用地，和一幅位於將軍澳第137區的用地，以推動重建項目。

騰出逾八千呎地面戶外共用空間 連接海心公園及海濱長廊

市建局早前指，紅磡庇利街/浙江街項目計劃將南面的建築物從庇利街往後移，以騰出一個約8,181平方呎的地面戶外共用空間，以連接毗鄰的海心公園及海濱長廊，提升土瓜灣內陸與海濱的連接及暢達性，同時維持街道空氣流通及視覺通透性。

相關規劃設計既與毗鄰市建局以「小區重建新社區」概念發展的項目產生協同效應，亦進一步改 善「海—岸—陸」的連繫，有助協力構建「東維港灣區」的願景。

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