受天雨影響睇樓活動　十大屋苑周末5宗成交

十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加2宗或66.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界西新盤於周六再度公開發售，昨日一手市場錄得50多宗成交，足證市場購買力不減。週末兩天均受天雨影響，部份睇樓及買賣活動延期，現時市況正面，市民入市信心充足，市場承接力依然不俗，料本月交投量會逐步回升。



港島區方面，3個指標屋苑只有太古城錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄2宗成交，包括南天閣高層H室，實用592平方呎，2房間隔，連租約以1,180萬元易手，實用平均呎價約19,932元。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，麗港城周末錄2宗成交，折合實用呎價14020元，世界盃過後，睇樓活動逐步回復正常，惟近日因天雨關係，部份睇樓預約受影響。

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，新界區三大屋苑均零成交，受天雨影響，不少睇樓預約改期或取消，近期市況平穩，部份買家對後市觀望，現時不少業主見市旺叫價較為進取，增加買家入市難度，拖慢二手交投。

嘉湖山莊。（中原提供）

沙田第一城

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