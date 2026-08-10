新盤搶焦點　6個屋苑「捧蛋」　十大屋苑連續兩個周末僅5宗成交

十大屋苑本周末錄得5宗成交，與上周末表現相同，當中零成交的屋苑有6個，按周減少1個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日多個焦點新盤爭相起動，部署短期內開售，以及主打中小型單位及細銀碼，令市場焦點逐步轉向一手，凍結部份購買力，二手交投料短期內維持低位徘徊。



港島區方面，太古城、康怡花園及海怡半島三大指標屋苑，連續兩個周末只有太古城錄得成交。太古城本周末錄得1宗成交，為銀柏閣中層C室，實用面積897平方呎，三房套房間隔，成交價1,520萬元，實用呎價16,945元。屋苑本月至今錄得5宗成交，雖未算活躍，但與上月同期相若，表現仍見平穩。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得2宗成交，較上周末增加1宗，升幅達1倍，成交包括2期14座高層A室，實用面積466平方呎，兩房間隔，以735萬元沽出，實用呎價15773元。

黃埔花園

暑假屬出遊旺季，將軍澳區近期二手買賣成交較為淡靜。本周末錄得1宗成交，為2期6座中層G室，實用面積363平方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價30萬元，以600萬元易手，實用呎價16529元。

新界區方面，沙田第一城近期買賣交投偏少，睇樓客以睇租為主。屋苑本周末未有錄得買賣成交，連續兩個周末「捧蛋」。不過，本月市況已有改善，上月要到月中才錄3宗成交，而本月不足10日已錄得4宗成交，表現算不俗。

沙田第一城

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