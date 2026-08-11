九龍建業太子爺柯沛鈞出手　5000萬購西環皇后大道西半世紀舊樓

住宅樓市有所好轉，本地發展商或相關人士出動收購港島市區舊樓。九龍建業(0034)太子爺柯沛鈞新近入市，以5,000萬元買入西環皇后大道西376號至378號全幢舊樓，預計作舊樓收購行動。



上述成交個案為西環皇后大道西376號至378號全幢舊樓，近期以5,000萬元沽出。新買家為九龍建業執行董事柯沛鈞（OR PUI KWAN），他以個人名義買入該舊樓物業。柯沛鈞亦為九龍建業主席柯為湘的兒子。

樓齡高達53年 全幢僅10伙

是次易手的全幢舊樓早於1973年落成，提供10個單位，實用面積365至388平方呎，而全幢建築面積計則高達約6,000平方呎。大廈所在位置距離港鐵西營盤站僅約3分鐘步程。

至於大廈業主為LENSMAN TRADING COMPANY LIMITED，早於1992年以750萬元買入該全幢舊樓。目前公司董事姓CHEUNG，以及一家名為FLORESCENCE LTD的公司。

惟業主公司目前股東為BANK OF EAST ASIA (TRUSTEES) LTD.及EAST ASIA INTERNATIONAL TRUSTEES LTD.，預計是次舊樓由東亞銀行或相關公司沽出。

西環皇后大道西376號至378號全幢舊樓。

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