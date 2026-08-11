海瑅灣系列累售伙數突破1000伙　套現逾87億　內地專才佔比25%

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣系列，過去3日沽出16伙，套現逾1.2億元，令整體售出伙數突破1,000伙，總套現金額逾87億元。



內地專才佔整體買家25%

信和置業執行董事田兆源表示，買家中有約70%為港人年輕家庭，約25%為內地專才，另有約5%為外國專才。項目開售至今，有約65%客人來自將軍澳本區，另外亦吸引35%其他地區買家進駐。

累錄20組大手客入市收租

除用家外，海瑅灣亦吸引不少投資客入市。項目至今錄得20組大手客買家，購入作收租用途。由於學校鄰近香港科技大學及多間國際學校，吸引不少學生及家庭客承租，租金每呎約45至50元，部分海景戶更錄50元以上。

將軍澳日出康城海瑅灣。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

將軍澳日出康城海瑅灣。

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