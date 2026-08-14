七月鬼門開「另類物業」成交　九龍殯儀館4.73億沽　料殯儀業承接

過了今年公曆8月13日，正式進入農曆7月鬼門開，工商舖市場錄得矚目大額「另類物業」成交個案。大角咀楓樹街1A號九龍殯儀館整幢物業，連同鄰近的福全街78號志發工廠大廈地下部分物業，總面積合共約3.9萬平方呎，近月以合共約4.73億元沽出，成交呎價約1.2萬元。



上述物業為楓樹街1A號九龍殯儀館全幢，樓高3層，於1959年落成，總建築面積約38,979平方呎；另一項物業為福全街78至80號志發工廠大廈地下A室，建築面積約1,500方呎。有關物業於上月底以4.73億元成交。

料殯儀業承接

九龍殯儀館相關物業新買家為天澤集團（香港）控股有限公司（ CELESTIAL GROUP（ HONG KONG）HOLDINGS LIMITED）。據悉，該公司一名姓劉之公司股東，以及兩名分別姓布及姓譚之董事，名字均與殯儀業人士姓名相同。

九龍殯儀館。（黃寶瑩攝）

九龍殯儀館為首間殯儀館

九龍殯儀館由蕭明和吳海霖於1958年創立，為香港九龍區首間殯儀館，亦是全港七家持牌殯儀館之一。有關物業原業主為九龍殯儀館有限公司（KOWLOON FUNERAL PARLOUR COMPANY LIMITED），該公司持有物業多年。

2016年易手予「赤兔資本」 錄多次加按紀錄

不過隨着2016年「赤兔資本」大股東江龍章持有股權的英屬處女群島註冊公司Solaron Limited，以5.9億元購入該公司業務連同旗下物業後，物業業權亦已轉至江氏等人旗下，相關人士包括江龍章、江豪章等，正式接掌殯儀館營運股權。資料顯示，有關物業自2018年後，涉及多次加按，包括2024年涉及財務公司四按。

九龍殯儀館。（黃寶瑩攝）

因獲慈善團體資助，九龍殯儀館能夠為宏福苑大火遇難者提供免費遺體修復服務。（蔡正邦攝）

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