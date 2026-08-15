新地「芊御」芊御單日暫沽16伙涉逾9000萬　大手買家逾千萬購兩伙

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」今日暫錄16宗成交，並錄得大手客入市，單日套現逾9,000萬元。項目自開售以來累售單位增至341伙，累積套現金額突破18億元。



今日成交單位中，以第2座17樓E室售價最高，單位屬兩房間隔，實用面積400平方呎，以616萬元成交，呎價約15,395元；而呎價最高單位則為第1座12樓J室，屬一房間隔，實用面積290平方呎，以呎價15,580元成交。

此外，項目今日錄得1宗大手成交，一組買家斥資約1,157萬元連購兩伙兩房單位，實用面積分別為379及383平方呎。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

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