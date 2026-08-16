古洞PARK SILICON二期周日價單開賣82伙　累收逾2500票、超購30倍

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON第二期PALO SPRINGS將於周日（16日）展開首輪銷售，項目於過去8日收逾2500票，以首輪價單推售82伙計，超額認購近30倍。



會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列。（黃祐樺攝）

周日價單發售82伙 折實均價17791元

PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS周日首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。當中以價單形式發售單位，戶型涵蓋一房至兩房，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價17,106 至18,376元，折實平均呎價17,791元。

以價單形式推售當中，所有一房低於575萬元，約有52伙單位低於800萬元，全數單位低於880萬元，折實約6億元。同時分為A1組、A2組、及B組時段，當中A1組為大手或指定單位組別，需買2伙至8伙指定單位，A2組可選購1伙兩房梗廚單位，以及B組可選購1伙。

2021年7月以41.85億元奪得地皮

翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。

古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

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