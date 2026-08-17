一手新盤熱賣帶動二手　十大屋苑周末錄8宗成交　創7周新高

十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周末大升6成，創近7周新高，當中零成交屋苑維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日多個一手新盤推售，並且錄得理想銷情，帶動二手交投氣氛明顯改善，為樓市注入強心針。後市預計一手新盤繼續成焦點，而二手交投將重拾動力，交投加快，全月交投量有望顯著回升。



港島區方面，太古城及康怡花園均未錄得成交，只有海怡半島錄得交投。海怡半島本周末錄1宗交投，單位為13A座中層G室，實用面積882平方呎，四房套房間隔，擁西南全海景，剛於市場以1610萬元易手，折合實用呎價18254元。原業主於2013年9月以1276萬元購入，現沽貨賬面可獲利334萬元，單位13年升值26%。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得3宗成交，交投不俗，成交單位包括11期9座中層H室，實用面積505平方呎，兩房間隔，向西街景，以762萬元沽出，平均實用呎價15089元。據了解，原業主於2018年2月以770萬元買入該址。

黃埔花園

將軍澳區新都城本周末錄得2宗成交，其中1宗為2期9座高層E室，實用面積538平方呎，採三房套房間隔，擁東南市景，現以816萬元易手，實用呎價15167元。據了解，原業主於2018年以750萬元購入單位，是次沽出單位賬面可獲利66萬元離場。

新界區方面，映灣園本周末錄得2宗成交，其中中原促成屋苑9座中低層A室，實用面積912平方呎，屬三房套房加儲物房間隔，享內園泳池景致，剛以958萬元成交，折合實用呎價10143元。據悉，原業主於2021年1月以948萬元購入單位，現易手賬面可獲利10萬元離場。

沙田第一城

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。