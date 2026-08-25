洲際酒店集團簽署日本14間酒店組合協議　涉1063間客房

洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）宣布，與長期合作夥伴、基滙資本旗下的酒店營運平台GCP Hospitality達成酒店組合合作協議。該項酒店組合合作協議涵蓋京都14間酒店共1,063間客房，包括12間佳閣酒店(Garner Hotels)、1間智選假日酒店(Holiday Inn Express)及1間未設品牌的酒店。所有酒店均會進行升級改造，並在翻新及品牌重塑後，於未來12個月內分階段開業。



是次協議是日本近年最大規模的酒店組合改造項目之一，充分彰顯洲際酒店集團旗下品質系列品牌佳閣酒店在日本的強勁增長勢頭。

新增酒店將進一步擴展集團在京都的酒店組合，並鞏固其在當地的業務版圖，包括京都六善酒店、京都全日空皇冠假日酒店、京都五條假日酒店及京都四條烏丸佳閣酒店，並通過擴張讓洲際酒店集團躋身京都最大規模的國際酒店集團行列。

洲際酒店集團日本及密克羅尼西亞董事總經理兼IHG ANA Hotels Group Japan行政總裁Abhijay Sandilya表示， 這是該集團與長期合作夥伴GCP Hospitality在日本達成的一項真正具有里程碑意義的合作協議。透過這項協議，正迅速擴大集團在日本主流酒店市場的業務版圖，不僅彰顯旗下品牌的實力，亦體現出業主對我們的業務前景，以及日本市場經營團隊的信心日益增強。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。