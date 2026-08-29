亞洲最頂級國際城市　全球留學目的地第二　打造留學香港巨大產業

香港的國際地位日益擴大，據香港總商會本月26日發布的「亞洲城市國際化指數2026」顯示，在亞洲11個城市之中，香港以74.6分蟬聯榜首，較去年73.7分進一步提升，力壓新加坡的72.6分，連續兩年穩坐亞洲頂級國際城市寶座，被全球企業視為拓展區域及環球業務的首要門戶。在國際城市排名方面，也僅次於紐約及倫敦，排名全球第三。香港能夠穩居世界前列，充分彰顯城市深厚的發展韌性，亦證明全球企業持續將香港視為國際金融中心，是連接東西方的橋樑。



報告顯示香港領先新加坡、東京、首爾等11個亞洲城市，在「商業與經濟」範疇位列第一，香港是全球第一大跨境資產管理中心、全球最自由經濟體評級第一，商品貿易等核心商貿領域處於世界領先水平。生活質素、基建與聯通、人力資本多樣性排名也達到全球第二。不過，於排名第三及四的「創新與創意」和「文化互動」範疇有改進空間，在人力多樣性繼續落後於新加坡，文化互動則表現較差，排名第四。香港需要加大創科政策力度，就「獨角獸」企業的數量設定指標，也要在文化氛圍開放更友善、更多元化的態度。

香港擁有獨立法治與司法體系、普通法制度、開放友善的營商環境，以及自由穩定的經濟體系，實現資本、人才、物流、資訊四大要素自由流通，配合簡單透明的低稅率環境，是全球商界認證香港為亞洲頂尖國際城市的關鍵原因。由於這些優勢顯著，近年吸引大量人才和資金流入香港，對房屋的需求越來越大，這也解釋了為何香港房價和租金回升的原因。此外，另一個亮點是香港成為亞洲教育中心樞紐，大量中外學生蜂擁而至。一項中國內地學生的“意向留學目的地”調查。香港首次躍升至全球第二，美國跌至第三，核心因素是香港的區位與政策優勢，而美國近年的政策具有太多的不確定性，讓外國留學生卻步。

教育產業崛起 繼續「做大塊餅」

香港有五所大學名列世界百强，是國際城市獨一無二的，對海外和內地學生具有極大吸引力。香港八所教資會資助大學聯合成立了大學校長會國際化小組，以「留學香港」為品牌，吸引更多境外學生來香港升學。教育局及教資會秘書處積極與大學校長會國際化小組合作，提升「留學香港」品牌的宣傳推廣工作，拓展國際網絡和招收來自更多不同地區學生來港升學。據悉有數以萬計不同地區的海外學生排隊申請來港升學，這個狀況讓香港衍生出巨大的教育產業。學生宿舍供不應求，出現近十萬個宿位空缺，讓住宅、小型酒店和商業物業多了一條出路，近年來中小型住宅無論租金和售價能夠得以企穩並開始回升，人才政策的成功和「留學香港」品牌作出不少貢獻。

新興的產業為香港創造巨大的商機，這種剛性的需求也為樓市發展帶來更多利好因素。近日香港樓價出現微跌，主要是受到金融市場波動、利率政策不確定性，以及兩地跨境稅務與監管政策調整的共同影響。差餉物業估價署最新公布的7月份私人住宅售價指數按月微跌 0.46%，雖然終止了此前連續 13 個月的升勢，但這屬於連續大升後的正常市場整固，而非基本面轉向，筆者反而覺得是好事。樓市是民生居住問題，足夠的樓宇供應，穩定的市場價格，讓本地市民都能夠上樓或上車，才是良好的房屋政策。同樣重要的是，作為國際金融中心，開放市場「做大塊餅」，讓海外資金投進香港樓市，為香港庫房作貢獻，也對本港經濟發展非常有利。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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