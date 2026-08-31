新盤激發購買力　十大屋苑周末12宗成交　太古城連錄3宗

十大屋苑本周末錄得12宗成交，較上周末17宗減少29.4%，已連續兩周維持雙位數，屬近3個月高位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤銷情持續強勁，激活大量購買力，二手市場同步受惠。西南九龍票王新盤「叡璟I」本周末展開次輪銷售，價單單位再度即日沽清，帶動其它貨尾新盤銷情加快。



他又指，一手市場本月成交量突破1000宗，較上月錄得約15%增幅，創3個月新高。二手市場亦錄得約2成增幅，新盤熾熱氣氛進一步刺激買家入市意欲，部份向隅客率先回流二手市場覓盤，令一二手交投緩緩復甦，市場氣氛暢旺。



港島區方面，太古城本周末錄得3宗買賣成交，宗數與上周末持平，屬於近三個月高位。彩天閣中高層C室，實用面積792平方呎，三房一套間隔，向東南，望開揚市景及園景，裝修雅致。業主本月初才以1750萬元放盤，幾經議價後，最終累減130萬元，以1620萬元沽出，實用呎價20455元。原業主於今年4月以1600萬買入單位，後因家庭計劃有變才沽出單位，單位4個月升值20萬元。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得2宗成交，平均實用呎價12837元。成交包括五期蘭秀道7號高層D室，實用面積657平方呎，屬三房套間隔，附靚裝修，成交價857萬元，實用呎價13044元。

美孚新邨。

新界區方面，沙田第一城本月至今錄得15宗成交，較上月增加25%。本周末錄得2宗成交，包括46座高層C室，實用面積304平方呎，採2房間隔，最新以450萬元連租約售出，實用呎價14803元。另亦錄15座低層A室成交，實用面積819平方呎，三房套房間隔，客廳設有露台，成交價930萬元，實用呎價11355元。

嘉湖山莊。(資料圖片)

嘉湖山莊本周末錄1宗成交，為樂湖居6座中層G室，實用面積549平方呎， 3房間隔，成交價485萬元，實用呎價8834元。原業主於1992年10月以142萬元購入單位，持貨9年，賬面獲利343萬元，單位升值2.4倍。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。