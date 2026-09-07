十大屋苑僅4宗成交　急插近7成　九龍區3藍籌屋苑食白果

十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末12宗減少66.7%，6個屋苑錄零成交，屬6週新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點落於一手新盤，發展商見市旺積極推盤，昨日一手市場單日亦錄超過200宗成交，由於一手市場供應多元化，價錢亦具競爭力，短期搶去不少客源，令二手交投略為受壓，料月底向隅客陸續回流二手，交投會有起色。



港島區方面，太古城本周末錄得1宗買賣成交，分行剛促成海天閣中層E室，實用面積759平方呎，屬三房一套間隔，向西南，望開揚泳池及內園景，附雅致裝修。單位本月初才以1,730萬元放盤，幾經商討後累減100萬元，最終獲外區用家以1,630萬元承接，折合實用呎價21,476元。

據了解，原業主於2022年1月以1,650萬元購入單位，持貨約4年半，是次轉手賬面微蝕20萬元或約1.2%。

太古城。（黃偉民攝）

美孚新邨、麗港城、新都城齊食白果

九龍區方面，九龍區四個屋苑當中，只有黃埔花園本周末錄1宗成交，美孚新邨、麗港城、新都城齊食白果。中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，近期市場焦點落於一手新盤，扣起大批購買力，短期內二手交投受壓。

美孚新邨。

新界區方面，沙田第一城本月至今錄得1宗成交，本周末錄得25座中層B室，實用面積688平方呎，採3房連套房間隔，最新以883萬元售出，實用呎價12,834元。原業主於2006年以344萬元購入單位，持貨20年，賬面獲利539萬元，單位升值157%。

本週末映灣園錄1宗成交，週末成交單位為5座中層Ｈ室，實用面積986平方呎，議價後以975萬元將單位易手，折合平均實用呎價9,888元。據悉，原業主於2010年以498萬元購入單位，持貨16年，是次沽出賬面獲利477萬元，單位升值96%。

映灣園。

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