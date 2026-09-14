一手新盤低開吸客　十大屋苑周末僅5宗成交　較上周輕微增加1宗

十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增25%或多1宗，零成交屋苑遞減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場焦點仍落於一手新盤市場，全因近日推售的新盤，折實價大多低於市價，吸引力大於二手屋苑，加上一手貨尾分布各區，可滿足不同區域的客戶，令新盤銷情造好。相反，二手叫價相對硬淨，競爭力不及新盤，導致交投表現反覆。



港島區方面，太古城本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價19290元。屋苑本周末錄得1宗買賣成交，單位為冠天閣高層C室，實用面積680平方呎，原為三房－套間隔，現改為－大套房，單位座向正南方，望街景及園景，擁品味裝修，原以1380萬元放售，幾經商討後，最終獲同區用家以1300萬元承接，折合實用呎價19118元。

據了解，原業主於今年3月才以1150萬元購入單位，持貨短短半年，是次轉手賬面可獲利150萬元離場。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，全月累積暫錄6宗交投，平均實用呎價10652元。屋苑本周末成交為3期百老匯街61號低層D室，實用面積657平方呎，三房間隔，擁向南內園景，最新以675萬元沽出，折合實用呎價10274元。

據悉，原業主早於1996年8月僅以200萬元購入單位，持貨已經30年，現沽貨賬面可獲利475萬元離場，單位期內升值逾2.3倍。

美孚新邨。

麗港城本周末錄得1宗成交，單位為9座中層G室，實用面積517平方呎，兩房一廁間隔，單位座向西方，外望開揚翠綠公園景致，剛於市場以655萬元成交，平均實用呎價12669元。據了解，原業主早於1997年10月以450萬元購入單位，持貨29年，現沽出單位賬面可獲利205萬元離場，單位升值46%。

麗港城 。（資料圖片）

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