地建界議員黃浩明：樂見政府發展北都決心　完善香港空間規劃

立法會議員（地產及建造界）黃浩明表示，對香港首個五年規劃及2026年《施政報告》表示歡迎和支持。他認為，規劃內容豐富全面，為香港訂下明確的中長期發展戰略和方向，施政報告則涵蓋五大發展機遇和二十五大民生福祉，兩者一脈相承、互相配合。



就地產及建造界而言，他表示樂見政府展現發展北部都會區的決心，在基建落成、發展方向、河套運用、招商引資等方面均有清晰藍圖。很高興政府接納其意見，以教育產業作為北都發展主線，三個大學城校園區總面積約300公頃，連同周邊科技區、產業區及生活社區，總體規劃面積超過1,000公頃，推動教育、科技、人才一體化發展。

黃浩明亦樂見政府以基建聯通北都與維港都會區，明年將為北都公路主體建造工程招標，提早兩年至2034年開通北都公路新田段，並在2033年開通青龍大橋，完善香港空間規劃。

土地供應方面，黃浩明感謝政府接納地建會建議，持續開發土地並審視整體情況，部署推地步伐及協調其他土地供應來源，讓物業市場平穩健康發展。他相信業界將繼續對香港前景充滿信心，積極配合政府實現「有為政府」和「有效市場」相結合。

舊區活化方面，黃浩明歡迎政府接納其檢視市建局「同區七年樓齡政策」的建議，發展局和市建局將檢討推動重建政策並於明年交代具體建議。他對市建局未來5年投放不少於400億元推動舊區更新表示期望，冀加快活化舊區步伐。

立法會議員（地產及建造界）黃浩明。（羅國輝攝）

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