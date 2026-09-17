市建局土瓜灣道/榮光街重建項目　截收28份意向書

市區重建局（市建局）就土瓜灣道/榮光街發展計劃(項目)，邀請發展商及財團提交合作發展意向書。該項目於今日（17日）中午截收28份意向書。



局方指，由市建局董事會設立的遴選小組，將評審所接獲的意向書，包括發展商或財團的相關經驗及財務能力，以篩選符合資格的合作發展夥伴。所有入圍的發展商或財團稍後將獲市建局邀請，就項目提交合作發展標書。

項目地盤總面積約58,933平方呎，可興建約900個住宅單位。項目為全港首個「小區重建新社區」(「新社區」)的最後一個重建項目，是市建局以「小區發展」模式推行的八個重建項目之一。項目鄰近港鐵土瓜灣站，並擬建兩條行人天橋，分別連接港鐵站出入口及庇利街/榮光街發展項目(即「首岸」)，以提升小區的可達性及加強土瓜灣內陸地區與海濱之間的連繫。

「新社區」已正式命名為 Victoria Cove Central（VCC），小區內各項目的發展商將按市建局制定的「總體設計要求」，透過一致的區域定位為小區內的主要共用空間、街道及園林進行詳細設計，一體化提升市區更新的整體效益。

項目位於VCC中心位置，毗鄰兩條貫穿東西南北的步行街道，將與另外七個正在施工的重建項目產生協同效應，成為VCC的聚腳熱點，並配合市建局提出的「海—岸—陸」整體規劃方針，營造更具活力的社區，響應構建「東維港灣區」的願景。

九龍城土瓜灣道/榮光街發展計劃。

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