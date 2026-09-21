加息影響市民信心　十大屋苑周末3宗成交　九龍4指標屋苑「捧蛋」

十大屋苑周末僅錄得3宗成交，較上周末減少40%，屬近8個周末新低，零成交屋苑8個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息0.25厘，雖本港銀行維持按息不變，惟買家難免心生觀望。加上港九均有大型新盤以吸引價傾巢而出，覆蓋範圍廣泛，大幅搶去市場焦點及購買力，預期二手業主需擴大議價空間，二手交投短期內仍會短暫受壓。



港島區方面，海怡半島周末錄2宗買賣成交，打破3個周末零成交局面。成交包括2座高層E室，實用面積526平方呎，2房間隔，成交價769.6萬元，折合實用呎價約14,631元。另一宗成交為7座中低層B室，實用面積748平方呎，採4房1套，望避風塘海景，最新以1,128萬元易手，折合實用呎價15,080元。

海怡半島

九龍4指標屋苑「捧蛋」

九龍區方面，四個指標屋苑均未錄得成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，票王新盤推出新期搶客，區內購買力被扣起，影響二手交投氣氛，美孚新邨本周末未錄成交，本月至今暫錄6宗成交，平均實用呎價10652元。

美孚新邨。

新界區方面，東涌映灣園本周末錄1宗買賣成交，單位為5座中層F室，實用面積471平方呎，採2房間隔，望山景，最新以540萬元成交，折合實用呎價11,465元。據悉，原業主於2005年以188萬元購入單位，持貨21年，是次沽出賬面獲利352萬元，單位升值1.9倍。

東涌映灣園。（張浩維攝/ 資料圖片）

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