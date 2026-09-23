信置、招商局土瓜灣「瑅海」登場　全盤451伙、料快獲批預售文件

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局土瓜灣榮光街／崇安街重建項目，今日（23日）命名為瑅海（ONE MARINA），涉及451伙，涉及一房至四房，預計關鍵日期為2028年9月底，樓花期為24個月。



最快10月上載樓書及開售

信和置業執行董事田兆源表示，瑅海全盤提供451伙，細分兩座發展，戶型涵蓋一房至四房，當中7成約為兩房單位，預計關鍵日期2028年9月底，樓花期為24個月。項目正等待批出預售樓花同意書，料短期內可批出，最快10月上載樓書及開售。

港銀未跟隨美國加息 料未來息口平穩

至於後市方面，田兆源認為，目前樓市氣氛不俗，市場上亦有不少新盤推出，賣出單位數量及造價亦不錯，對項目有信心，加上香港銀行並未有跟隨美國加息，料未來息口平穩。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司海外發展事業部總經理李堯表示，項目位置交通便利，步行到土瓜灣港鐵站。

信和置業執行董事田兆源。（黃祐樺攝）

招商局蛇口工業區控股股份有限公司海外發展事業部總經理李堯。（黃祐樺攝）

2022年23.88億奪地

上述地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

左起 信和置業執行董事田兆源、招商局蛇口工業區控股股份有限公司海外發展事業部總經理李堯。

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