十大屋苑周末交投9宗成交　反彈2倍　創4周新高

十大屋苑本周末成交顯著回升，共錄得9宗成交，較上周末的3宗反彈2倍，創4周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市受多重利好因素推動，包括香港未有跟隨美國加息，銀行樓按取態保持積極，加上中美元首會晤建立新共識，雙邊關係穩定和諧，為市場注入信心。近日發展商加快推盤，市場氣氛迅速升溫。買家於一二手市場積極覓盤，本周末北角皇璇及西九龍叡璟II首輪推售均即日沽清，新盤承接十分理想，二手市場買家亦積極入市，令一二手交投同步暢旺。



港島區方面，太古城本月至今錄得13宗成交，包括本周末1宗成交，為太湖閣中層F室，實用面積545平方呎，兩房間隔，成交價798萬元，實用呎價14642元。

海怡半島本周末錄得1宗成交，為21座(美浚閣)中層A室，實用面積592平方呎，兩房兩廁連儲物房間隔，以909萬元易手，實用呎價15355元。原業主於2003年5月以190萬元購入單位，持貨約23年，賬面獲利719萬元，升值3.8倍。

海怡半島

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得2宗成交，包括吉利徑6號極高層C室，實用面積665平方呎，三房間隔，以623萬元易手，折合實用呎價9368元。原業主於2010年6月以365萬元購入單位，持貨約16年，賬面獲利258萬元，升值70.1%。

新都城本周末錄得2宗成交，平均實用呎價15528元。成交包括二期7座高層E室，實用面積441平方呎，兩房間隔，以675萬元易手，折合實用呎價15306元。

美孚新邨。

新界區方面，映灣園本周末錄得2宗買賣成交，為一個半月以來最多，成交均屬三房單位，包括16座高層A室，實用面積970平方呎，三房套房及儲物房間隔，望機場海景，最新以985萬元沽出，實用呎價10155元。

另外，映灣園5座高層A室，實用面積971平方呎，三房套房及儲物房，享機場海景，成交價960萬元，實用呎價9887元。映灣園本月累錄14宗成交，較上月全月10宗顯著增加，增幅達40%，交投活躍。

東涌映灣園。（張浩維攝/ 資料圖片）

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