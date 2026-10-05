新盤搶二手注意力　十大屋苑周末錄5宗　7個屋苑「零」成交

十大屋苑本周末共錄得5宗成交，較上周末錄9宗回落44.4%，7個屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月份，整體市況向好，發展商紛紛希望把握時機推盤，搶佔市場購買力，訂價貼市，地區及類型亦多元化，搶佔不少市場注意力，料本月市場焦點落於一手新盤，短期內二手市場略為受壓，料月底向隅客回流二手，帶動二手同步暢旺。



港島區方面，康怡花園本週未錄一宗成交，分行最新促成E座低層1室買賣成交，實用面積685平方呎，採三房一套間隔。業主原先叫價1,040萬元，放盤約兩星期，最終以1,025萬元成交，折合實用呎價約14,964元。新買家為新婚夫婦，原業主早於2003年以215萬元低位購入上述單位，持貨約23年，是次轉手賬面獲利810萬元，單位期內升值近3.8倍。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，新都城本周末錄得2宗成交，較上週末無升跌，成交包括二期6座中層G室，實用面積363平方呎，兩房間隔，以605萬元易手，折合實用呎價16,667元。同時市場亦錄二期8座中層A室，實用面積441平方呎，兩房間隔，以648萬元易手，折合實用呎價14,694元。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，沙田第一城週末錄2宗買賣成交，包括18座中層D室，單位實用面積504平方呎，3房間隔，開價約720萬元，議價後以680萬元成交，平均實用呎價13,492元。新買家為外區用家，原業主於2009年以288萬元買入單位，持貨約17年，帳面獲利392萬元，期內升值約135%。

沙田第一城

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