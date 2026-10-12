市區新盤戰持續、二手交投淡靜　十大屋苑周末僅6宗

十大屋苑本周末共錄得6宗成交，較上周末多1宗或增加2成，零成交屋苑遞減至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市區新盤戰持續，本周末有油塘新盤首輪推售，即日沽清200伙，發展商亦隨即加推單位應市，料反應繼續熱烈。紅磡新盤壓軸1期亦將於明天推售，鎖起市場部份購買力，令二手交投氣氛僅持平。未來數周仍有多個大型新盤接連開售，而且戰線正蔓延至新界區，料二手交投短期內平穩發展。



港島區方面，康怡花園本週未錄一宗成交，單位為A 座高層 12 室，實用面積 710 平方呎，採三房一套間隔。望向西南翠綠開揚景致，議價後剛以1162.8萬元成交，折合實用呎價16377元。屋苑本月成交量增至4宗，平均實用呎價14764元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，藍田麗港城未受同區新盤開售影響，本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價12428元。屋苑本周末錄得1宗交投，單位為24座高層C室，實用面積522平方呎，兩房間隔，座向西方，景觀開揚，最新以693萬元易手，折合實用呎價13276元。據了解，原業主於2014年7月以510萬元買入單位，持貨12年多，現沽貨賬面可獲利183萬元離場，單位期內升值36%。

新都城本周末錄得1宗銀主盤成交，單位為2期10座低層F室，實用面積363平方呎，兩房間隔，本周末以508萬元成交，折合實用呎價13994元。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，沙田第一城本周末錄2宗買賣成交，包括本行促成的39座低層H室，單位實用面積304平方呎，採兩房間隔，原先叫價458萬元，議價後以448萬元成交，平均實用呎價14737元。新買家為同區用家，睇樓2星期即決定入市該址作新居。原業主則於2010年9月以198萬元買入單位，持貨約16年，帳面獲利250萬元，期內升值逾1.2倍。

沙田第一城

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