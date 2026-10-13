石崗軍營旁地皮申建22幢洋房　較舊方案多10幢　總樓面增7成

石崗軍營旁地皮洋房發展項目，在4年前獲批興建12幢洋房，項目近日再向城規會提交新方案，擬增加地積比率兩成，以興建22幢洋房。



上述地皮位於石崗新村錦田路丈量約份第110約地段第624號及787號，位處石崗軍營以北，現址為兩幢2019年落成的房屋。據最新方案資料，地盤涉及「住宅（丙類）」及「住宅（丁類）」等規劃用途，佔地面積為60,963平方呎，較舊方案增加4成，地積比率則由0.4倍上調兩成0.48倍。

地積比率上調兩成0.48倍

項目落成後，總樓面約29,262平方呎，較舊方案增加7成，計劃興建22幢兩至三層高的洋房，較舊方案增加10幢或8成，平均單位面積1,330平方呎。項目同時設有約1.4萬平方呎的非住宅樓面作為住宅休憩設施及停車場等用途。

石崗軍營旁地皮洋房發展項目，擬增加地積比率兩成，以興建22幢洋房。（城規會資料）

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