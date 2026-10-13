西貢「澄林」上樓書涉26幢洋房　最大2867呎　內置電梯及泳池

蘭桂坊集團、遠東發展（0035）及顯利工程合作發展的西貢蠔涌洋房住宅項目「澄林」今日（13日）上樓書，項目涉及26幢洋房，預計關鍵日期為2027年6月1日，樓花期約8個月。發展商表示，項目現正籌備現樓裝修示範單位予公眾参觀，料短期內可取得入伙紙。



提供26幢洋房 全屬四房四套間隔

「澄林」提供26幢獨立洋房，全屬四房四套間隔，實用面積由1,877至2,867平方呎，並連354至914平方呎花園。每幢洋房樓高三層，另設天台，地下層與層之間高度為4.5米，一樓及二樓亦最高達3.75米，部分單位更設私人電梯及泳池。

最大2867呎洋房 內置私人電梯及泳池。

當中最細洋房為洋房17、18、27及28號，實用面積由1,877平方呎，連457平方呎平台，354至432平方呎花園，以及87平方呎天台。至於最大為洋房3及5號，實用面積由2,867平方呎，連675平方呎平台，910及914平方呎花園，以及142平方呎天台，內置私人電梯及泳池。

遠東發展地產總裁方文昌表示，近期西貢區受新盤帶動不乏成交，高端買家持續入市，項目今日上載樓書，項目籌備現樓裝修示範單位予公眾参觀，料短期內可取得入伙紙。

當中最細洋房為洋房17、18、27及28號，實用面積由1,877平方呎，連457平方呎平台，354至432平方呎花園，以及87平方呎天台。

最大為洋房3及5號，實用面積由2,867平方呎，連675平方呎平台，910及914平方呎花園，以及142平方呎天台，內置私人電梯及泳池。

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