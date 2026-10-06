蘭桂坊集團、遠東及顯利工程西貢新盤「澄林」　涉26幢洋房

蘭桂坊集團、遠東發展（0035）及顯利工程合作發展的西貢蠔涌洋房住宅項目，今日（6日）命名為181 CLEARWATER 澄林，項目涉及26幢洋房，全數四房四套間隔。預計關鍵日期為2027年6月初，樓花期約8個月。



提供26幢洋房 1900至2800呎

蘭桂坊集團主席盛智文表示，蘭桂坊地產一直希望將度假生活的自然氣息與從容節奏融入香港住宅體驗。

蘭桂坊地產物業發展總監王國基表示，項目提供26幢洋房，每幢均為三層，實用面積約1,900至2,800平方呎，屬四房四套間隔，每幢洋房附設花園、天台及車庫，或設泳池，計劃將於明年年初開放示範洋房。至於，遠展營業及市務總經理陳富強則表示，項目提供26幢洋房，同區供應不多將採惜售策略推售。

翻查資料，該地皮補地價金額為3.6986億元，屬蘭桂坊集團在港首個住宅項目。

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