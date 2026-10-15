賣地計劃｜推石門住宅地960伙　甯漢豪：首三季供應15680伙超預期

發展局局長甯漢豪於今日（15日）公布新一季（10月至12月）賣地計劃，季內將推一幅住宅官地，位於沙田石門大涌橋路與安心街交界，涉及960伙，屬於今年度賣地表內的土地。



另外，季內市建局將推出土瓜灣道項目，涉及1,050伙；而私人重建及補地價項目則涉及7個項目，合共1,835伙，連同新推的沙田石門住宅地960伙，合計今年第三季私人房屋供應將達3,845伙。至於綜合各個土地來源，連同首兩季計算，合計首三季合共提供15,680伙，已經較預期目標12,600伙，超標3,080伙或約24%。



今季推沙田石門住宅地涉960伙

甯漢豪表示，該地皮鄰近沙田石門站，原作商業用途，如今已獲城規會申請改劃為私人住宅，並要求發展商保留小部分樓面作公共停車場。她又指，地皮位於成熟社區，配套齊全，料會受市場歡迎。

每呎地價料4600至6000元 估值逾24億起

萊坊執行董事及大中華區估價諮詢部主管方耀明表示，雖然最近有少許預期加息的壓力，但參考最近何文田賣地的成交，似乎發展商對於附近有交通配套和商業發展的土地感興趣。沙田之前賣地成績一向不俗，新界東一帶居民眾多，未來會有很多潛在客戶群包括分支家庭客及外區客，料消化960伙不是問題。他料該地皮每呎樓面地價約5,000至6,000元 ，地皮估值27億至32億元。

料吸引6至8家發展商入標

國際工程顧問奧雅納立資產管理經理林漪汶則預期，該地皮可吸引6至8間中至大型發展商以獨資形式入標，中標財團有機會以發展中小型單位為主。參考同區主要私人屋苑包括翠湖花園及碧濤花園，其二手成交呎價普遍介乎約11,000至13,000元，預計今次招標地段每呎樓面地價約4,600至5,100元，地皮估值約24億至27億元。

石門大涌橋路與安心街交界住宅地皮，涉及960伙。

學生宿舍地皮首登場 小瀝源地提供600個宿位

另外，甯漢豪表示，季內亦會推出一幅沙田小瀝源用地作為「城中學舍」的學生宿舍用地，地皮位鄰近港鐵第一城站，預計可提供約600個宿位，將視乎情況再出另外兩幅學生位於啟德及東涌的宿舍用地。

供應超出預期目標 甯漢豪：不會放慢推地步伐

她續指，今年度原定私人房屋土地供應目標為12,600伙，故首三季之私人房屋土地供應已超越其目標，但認為並非硬性指標，因此不會放慢推地步伐。她強調，考慮到今年市場氣氛向好，發展商對市場抱有樂觀態度，對成熟市區用地有一定的需求及承接力，因此政府今季推出該幅石門用地，以回應市場需求。

至於粉嶺北片區發展用地，甯漢豪表示，最近向城規會提出改劃建議，當中包括增加住宅規模，由2,000伙上調至4,000伙，以及改劃產業用地用途，擴展至製造業用途、人才公寓、教育發展，以增加市場對片區的興趣。

發展局局長甯漢豪。（黃寶瑩攝）

上季10.3億批洪水橋片區、逾43億批何文田住宅用地

上季政府以10.3億批出洪水橋片區項目，獲中海外、京東、華潤、信和等財團合作發展。另又以43.08288億元批出何文田佛光街住宅用地，中標財團為嘉里建設（0683），每呎地價2.07萬元，高估值上限54%，近5年九龍區呎價最貴地皮。

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