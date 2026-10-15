賣地計劃｜發展局甯漢豪：今季推一幅沙田石門住宅地　涉及960伙

發展局局長甯漢豪將於今日（15日）公布新一季（10月至12月）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，新一季將推一幅住宅官地，位於沙田石門大涌橋路與安心街交界，涉及960伙，屬於今年度賣地表內的土地。



今季推沙田石門住宅地涉960伙

甯漢豪表示，該地皮鄰近沙田石門站，原作商業用途，如今已獲城規會申請改劃為私人住宅，並要求發展商保留小部分樓面作公共停車場。她又指，地皮位於成熟社區，配套齊全，料會受市場歡迎。

另推沙田小瀝源地作學生宿舍 提供600個宿位

另外，亦會推出一幅沙田小瀝源用地作為城中學舍的學生宿舍用地，地皮位鄰近港鐵第一城站，預計可提供約600個宿位，將視乎情況再出另外兩幅學生宿舍用地。

首三季合共提供15680伙

綜合各個土地來源，連同首兩季計算，合計首三季合共提供15,680伙，已經超出預期目標。另市建局土瓜灣道項目涉及1,050伙，而私人重建及補地價則涉及7個項目合共1,835伙，連同新推的沙田石門住宅地960伙，合計今年第三季私人房屋供應將達3,845伙。

供應超出預期目標 甯漢豪：不會放慢推地步伐

她續指，今年度原定私人房屋土地供應為12,600伙，故頭三季之私人房屋土地供應已超越其目標，但認為並非硬性指標，因此不會放慢推地步伐。她強調，考慮到今年市場氣氛向好，發展商對市場抱有樂觀態度，對成熟市區用地有一定的需求及承接力，因此政府今季推出該幅石門用地，以回應市場需求。

至於粉嶺北片區發展用地，甯漢豪表示，最近向城規會提出改劃建議，當中包括增加住宅用地，由2,000伙增加至4,000伙，以及改劃產業用地用途，以增加市場對片區的興趣。

上季10.3億批洪水橋片區、逾43億批何文田住宅用地

上季政府以10.3億批出洪水橋片區項目，獲中海外、京東、華潤、信和等財團合作發展。另又以43.08288億元批出何文田佛光街住宅用地，中標財團為嘉里建設（0683），每呎地價2.07萬元，高估值上限54%，近5年九龍區呎價最貴地皮。

發展局局長甯漢豪。（黃寶瑩攝）

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