太古地產夥華懋重建鰂魚涌物業　擬建27層甲廈涉50萬呎　明年動工

太古地產（1972）與華懋集團今宣布，計劃將鰂魚涌海傍大廈及海灣大廈，連同毗鄰的華懋交易廣場合併重建，發展為甲級辦公樓，預計可提供約50萬平方呎總樓面面積，包括一幢27層高辦公樓、基座商場及地庫停車場，預計於2027年動工。



鰂魚涌海傍大廈及海灣大廈，連同毗鄰的華懋交易廣場合併重建，預計於2027年動工。該項目合併後用地佔地約3.5萬平方呎，在取得相關政府部門批准後，項目預計可提供約50萬平方呎總樓面面積，包括一幢27層高辦公樓、基座商場及地庫停車場。

太古彭國邦：繼續提升太古坊設施與體驗

太古地產行政總裁彭國邦表示，是次合作體現公司對香港市場的持續信心及長期投資承諾。他指太古坊多年來已發展為匯聚國際企業的商業及生活社區，隨著租戶需求演變，公司將繼續提升太古坊的設施與體驗，並透過此項目擴大版圖，支持企業業務增長及吸引人才。

華懋張利民：重建項目屬優化資產組合策略一部分

華懋集團行政總裁張利民則表示，重建項目是集團持續優化資產組合策略的一部分，體現對香港長遠發展前景的信心。他期望透過與太古地產合作，打造具協同效益的綜合發展項目，為租戶、企業及社區創造長遠價值。

是次規劃發展的辦公樓屬於太古地產1,000億元投資計劃下持續擴展太古坊的一部分，同時配合華懋集團提升及優化物業組合的長期策略。

鰂魚涌海灣街9至29號海灣大廈、海灣街31至39號和糖廠街33至41號海傍大廈。（網上圖片）

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