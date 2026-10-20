十大屋苑重陽節3天連假交投11宗　港島三大指標屋苑「捧蛋」

十大屋苑本周末共錄得9宗成交，較上周末的6宗增加3宗，按周升幅達5成；若連同重陽節翌日補假計算，3天長週末假期合共錄得11宗成交，成交主要集中於5個屋苑。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月樓市氣氛轉好，新盤市場反應熱烈，單日錄得逾360伙成交，帶動10月一手成交量突破1,000宗，預計全月有機會達2,000宗。一手熱潮吸引大批向隅客相繼回流二手市場，促使十大屋苑交投上升，兩者產生協同效應，形成一二手暢旺。



港島區方面，三個指標屋苑均未錄得成交。本周末太古城未錄成交，近月新盤傾巢而出，消化了市場大量購買力，加上區內業主持貨力較強，導致交投放緩。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得 3 宗買賣成交，平均實用呎價約 10,891 元；而重陽節翌日則未錄得成交。美孚新邨百老匯街49座低層B室成交，實用面積511平方呎，採兩房間隔。最終獲區內上車客以610萬元承接，折合實用呎價11,937元。據了解，原業主於2014年3月以470萬元買入，持貨12年，是次沽出賬面獲利140萬元，單位升值近3成。

黃埔花園周末錄1宗成交，單位為2期11座高層E室，實用面積466平方呎，採2房間隔，最新以792萬元成交，折合實用呎價16,996元。

黃埔花園

新界區方面，周末沙田第一城錄1宗買賣成交，單位為37座低層F室，實用面積284平方呎，2房間隔，向東北，最新以450萬元成交，折合實用呎價15,845元。原業主於2012年以202萬元購入單位，持貨14年，是次轉手賬面獲利248萬元，單位升值1.2倍。

周末天水圍嘉湖山莊交投非常暢旺，周末兩天錄3宗，連同重陽節假期合共錄5宗，平均實用呎價約8,812元。本月暫錄17宗成交，較上月同期12宗增加約4成。周末成交包括賞湖居2座高層H室，實用面積549平方呎，採3房間隔，原先開價550萬元，最終以508萬元易手，折合實用呎價9,253元。

據悉，原業主於2017年3月以460萬元購入單位，持貨9年半，是次沽出賬面獲利48萬元，單位升值10.4%。

嘉湖山莊。(資料圖片)

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